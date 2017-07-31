МЗС направило ноту Росії через нетверезого дипломата

Міністерство закордонних справ України направило ноту російській стороні через те, що радник посла РФ керував автомобілем в нетверезому стані.

Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Надіслали ноту РФ щодо керування авто в стані алкогольного сп'яніння російським дипломатом. Грубе порушення Віденської конвенції, законів України", - написала вона в Twitter.

31 липня стало відомо, що у районі Бортничів патрульні поліцейські зупинили з явними ознаками алкогольного сп’яніння чоловіка, який пред’явив дипломатичну картку співробітника посольства Російської Федерації в Україні.

Від проходження тесту на алкоголь водій відмовився, зачинився і заблокувався у своєму авто аж до приїзду співробітника дипломатичного відомства Росії.

Українська правда