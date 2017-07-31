МИД направил ноту России из-за нетрезвого дипломата

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне из-за того, что советник посла РФ управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Отправили ноту РФ по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", - написала она в Twitter.

31 июля стало известно, что в районе Бортничей патрульные полицейские остановили с явными признаками алкогольного опьянения мужчину, который предъявил дипломатическую карточку сотрудника посольства Российской Федерации в Украине.

От прохождения теста на алкоголь водитель отказался, закрылся и заблокировался в своем автомобиле до приезда сотрудника дипломатического ведомства России.

Украинская правда