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Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 червня 2025, 11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
фото з ТГ Железняка

Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За " проголосували 244 депутати.

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Железняк зазначає, що тепер в українському парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів – 398.

Що передувало: 18 червня Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата і не планує більше балотуватися чи працювати в держструктурах. 

ДовгийВерховна Рада
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