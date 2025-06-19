Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів

Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За " проголосували 244 депутати.

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Железняк зазначає, що тепер в українському парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів – 398.

Що передувало: 18 червня Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата і не планує більше балотуватися чи працювати в держструктурах.