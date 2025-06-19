Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Четвер, 19 червня 2025, 11:08
Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: "За " проголосували 244 депутати.
Реклама:
Железняк зазначає, що тепер в українському парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів – 398.
Що передувало: 18 червня Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата і не планує більше балотуватися чи працювати в держструктурах.