Скандальний нардеп Довгий обійшов "слугу народу" на Кіровоградщині
Нардеп 8-го скликання, самовисуванець Олесь Довгий перемагає на виборах у 102-му окрузі на Кіровоградщині.
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
Згідно з опрацюванням 61,62% протоколів, Довгого підтримують 42,60% виборців, його суперника від "Слуги народу" Артема Петрощука – 25,94%.
Петрощук свою поразку пояснив браком часу.
"Ось і завершено підрахунок – результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу. Думаю, нам просто не вистачило часу… У цей раз Довгий вів кампанію без роздачі грошей, гречки. Вимушений визнати за ним чесну перемогу", - написав кандидат від "Слуги народу" у Facebook.
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Нагадаємо:
- Олесь Довгий був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання. За часів мерства Леоніда Черновецького у Києві був секретарем Київради, входив у так звану "молоду команду", яку багато разів звинувачували у дерибані землі і нерухомості у столиці.
- Антикорупційна прокуратура підозрювала Олеся Довгого у причетності до відчуження землі Жукового острова в Києві, де соратник екс-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко зводив маєток, який журналісти називали "Межигір’я-2".
- Через це у липні 2017 року Верховна Рада навіть зняла з Довгого недоторканність.
- Однак пізніше стало відомо, що справу проти нардепа закрили.
- Серед причин тоді називались десятирічна давність, знищення електронної системи інформаційного забезпечення Київради та відсутність доказів винуватості Довгого.
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