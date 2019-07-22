Скандальний нардеп Довгий обійшов "слугу народу" на Кіровоградщині

Нардеп 8-го скликання, самовисуванець Олесь Довгий перемагає на виборах у 102-му окрузі на Кіровоградщині.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з опрацюванням 61,62% протоколів, Довгого підтримують 42,60% виборців, його суперника від "Слуги народу" Артема Петрощука – 25,94%.

Петрощук свою поразку пояснив браком часу.

"Ось і завершено підрахунок – результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу. Думаю, нам просто не вистачило часу… У цей раз Довгий вів кампанію без роздачі грошей, гречки. Вимушений визнати за ним чесну перемогу", - написав кандидат від "Слуги народу" у Facebook.

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