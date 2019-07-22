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Скандальний нардеп Довгий обійшов "слугу народу" на Кіровоградщині

Понеділок, 22 липня 2019, 15:11

Нардеп 8-го скликання, самовисуванець Олесь Довгий перемагає на виборах у 102-му окрузі на Кіровоградщині.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з опрацюванням 61,62% протоколів, Довгого підтримують 42,60% виборців, його суперника від "Слуги народу" Артема Петрощука – 25,94%.

Петрощук свою поразку пояснив браком часу.

"Ось і завершено підрахунок – результат очевидний, і чинний нардеп залишається представником 102 округу. Думаю, нам просто не вистачило часу… У цей раз Довгий вів кампанію без роздачі грошей, гречки. Вимушений визнати за ним чесну перемогу", - написав кандидат від "Слуги народу" у Facebook.  

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Нагадаємо:

  • Олесь Довгий був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання. За часів мерства Леоніда Черновецького у Києві був секретарем Київради, входив у так звану "молоду команду", яку багато разів звинувачували у дерибані землі і нерухомості у столиці.
  • Антикорупційна прокуратура підозрювала Олеся Довгого у причетності до відчуження землі Жукового острова в Києві, де соратник екс-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко зводив маєток, який журналісти називали "Межигір’я-2".  
  • Через це у липні 2017 року Верховна Рада навіть зняла з Довгого недоторканність.
  • Однак пізніше стало відомо, що справу проти нардепа закрили.
  • Серед причин тоді називались десятирічна давність, знищення електронної системи інформаційного забезпечення Київради та відсутність доказів винуватості Довгого.

Українська правда

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Теми: ДовгийвибориКропивницький
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