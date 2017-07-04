Довгий задоволений і проситиме депутатів зняти недоторканність

Народний депутат з групи "Воля народу" стверджує, що задоволений рішенням регламентного комітету і нікуди не збираєтсья тікати.

Про це він сказав журналістам після засідання комітету у вівторок.

"Скажу відверто, рішенням задоволений. Тут є дві складові", - зазначив він.

"Комітет назвав біле білим і чітко сказав, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів. З іншої сторони, я дякую колегам, які прийняли рішення направити подання у зал", - додав Довгий.

Крім того нардеп наголосив, що в парламенті буде просити колег підтримати зняття недоторканності з нього.

На уточнення журналістів, чи він залишатиметься в країні, Довгий сказав: "Нікуди їхати з цієї країни я не збираюся".

Як повідомлялося, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня. Розгляд питання Довгого призначено на вівторок, 4 липня.



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