Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Довгий задоволений і проситиме депутатів зняти недоторканність

Вівторок, 4 липня 2017, 13:56

Народний депутат з групи "Воля народу" стверджує, що задоволений рішенням регламентного комітету і нікуди не збираєтсья тікати.

Про це він сказав журналістам після засідання комітету у вівторок.

"Скажу відверто, рішенням задоволений. Тут є дві складові", - зазначив він.

"Комітет назвав біле білим і чітко сказав, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів. З іншої сторони, я дякую колегам, які прийняли рішення направити подання у зал", - додав Довгий.

Крім того нардеп наголосив, що в парламенті буде просити колег підтримати зняття недоторканності з нього.

На уточнення журналістів, чи він залишатиметься в країні, Довгий сказав: "Нікуди їхати з цієї країни я не збираюся".

Як повідомлялося, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата  від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Подання стосовно перших п'яти народних обранців регламентний комітет вирішив розглянути на засіданнях 3-7 липня. Розгляд питання Довгого призначено на вівторок, 4 липня.

Читайте також: "За що ГПУ хоче позбавити недоторканності п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ"

Нардепа підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Довгий
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Довгий
Довгий з Радуцьким пропонують українцям доплачувати за медицину. Що з цього може вийти?
Скандальний нардеп Довгий обійшов "слугу народу" на Кіровоградщині
Дерибан землі для Іванющенка: від суду звільнили чиновників зі справи Довгого
Останні новини
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
Усі новини...
Реклама: