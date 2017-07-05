Луценко: ДФС права з Лозовим, а справу можуть перекваліфікувати

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що зміна свідчень нардепом Андрієм Лозовим може призвести до зміни кваліфікації справи з несплати податків на незаконне збагачення.

Про це він заявив після засідання регламентного комітету Верховної Ради, який відмежувався від надання згоди на зняття депутатської недоторканності з Лозового.

"Я задоволений рішенням сьогоднішнього комітету в тій частині, що це рішення дає можливість розгляду мого подання депутатами Верховної Ради. Впевнений, що сьогодні було наведено достатньо фактів та доказів, документів, для того, щоб підтримати подання про зняття недоторканності для продовження досудового слідства і ймовірного висунення підозри Лозовому у несплаті податків", – сказав Луценко.

"Я не можу пояснити, звідки у людини, яка отримує 230 тисяч гривень за все своє трудове життя, може з’явитися в готівковій формі сотні тисяч доларів, євро, гривень. У сумі це – по рахунку на період заповнення декларації – складало близько 9 мільйонів гривень. Пояснити це слідство не змогло. А тому обґрунтовано вважаємо, що з цієї суми треба сплатити податки", – наголосив він.

За словами генпрокурора, на допиті Лозовой не назвав джерела походження свого майна: "Він говорив про те, що мав спадок – будинок та землю – у Рівненській області. Ми вивчили ці питання: у всіх державних реєстрах нерухомості ні за депутатом Лозовим, ні за його прадідом жодної власності там не числилося".

"Депутат також говорив, що отримав від діда, який проживав на території Російської Федерації, піаніно та будинок. У будь-якому разі, й це не пояснювала надходження таких готівкових коштів у народного депутата. Сьогодні Лозовой і його захист змінили покази й говорять, що його московський дід подарував йому не будинок, а коштовності і гроші. Це може бути, але тоді треба показувати, в який спосіб це відбувалося. Ми цю версію також перевіримо", – додав Луценко

Він не виключає, що можуть з’явитися "ще більш екзотичні" версії.

Генпрокурор обурився: "Уже після того, як депутат знав про проблеми з Податковою, після надсилання йому податкового повідомлення-рішення, коли пройшло 10 днів на оскарження цього ППР, Лозовий нічого не вчинив. І тільки після того, як я подав подання, захист Лозового оскаржив у суді дане податкове повідомлення-рішення".

За словами Луценка, на момент подачі подання "слідство вичерпало всі методи дізнатися, звідки взялися такі готівкові гроші у нардепа Лозового".

Він наголосив, що судове оскарження не зупиняє справу. "Я дуже сподіваюся, що з Лозового знімуть депутатську недоторканність – і він не зможе не ходити на цей суд, і тому суд відбудеться швидко, чесно і прозоро".

"Якщо суд оцінить імовірні покази Лозового та його захисту – і скаже, що дійсно московський дід передав йому коштовності і кошти, і закриє (справу) – напевно, й ми тоді приймемо це рішення. Але якщо цього не буде встановлено, я вважаю, що податки платити мають усі, але депутати у першу чергу", – сказав генпрокурор.

"Якщо Лозовой припинить розмови про продаж ялинок у 14 років… про піаніно за тисячу гривень, ціна якого не співставна з 9 мільйонами, а почне давати правдиві покази…", – припустив він інший варіант.

"Але ви ж бачите, що він сьогодні уникає таких відповідей, бо деякі варіанти відповідей можуть змінити кваліфікацію з несплати податків на незаконне збагачення – а це набагато важча стаття. Бо якщо несплата податків може бути вичерпана сплатою податків, то незаконне збагачення ніяк цим не вичерпується", – заявив Луценко

Він також пояснив алгоритм перевірки несплати податків: Генпрокуратура просить Державну фіскальну службу провести перевірку, ДФС перевіряє і складає акт, доводить його до відома фігуранта, отримує пояснення – і складає податкове повідомлення-рішення, яке слід надсилати на місце роботи, проживання фігурантам, йому або його родичам.

"ДФС повідомила нам, що надіслала його за місцем проживання. Після цього протягом 10 днів фігурант міг його оскаржити, але цього не зробив", – наголосив генпрокурор.

За словами Луценка, ГПУ вважала, що ДФС виконала усі формальні дії, усі можливі джерела надходжень депутата перевірили – і фіскальна служба права, але звернулася ще до Державної експертизи Мін'юсту.

"Київський науковий інститут судових експертиз надав висновок: розрахунки ДФС правильні, Лозовой має сплатити 1 мільйон 700 з лишком гривень. Після цього я звертався до Верховної Ради", – сказав він.

Раніше нардеп Ігор Мосійчук заявив, що ДФС два тижні не надавала Лозовому на його звернення ППР, щоб він міг оскаржити його.

Олена Рощенко, УП