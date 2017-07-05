Представники ОРДО вдають, що не знають, де журналіст Васін

Представники ОРДО у Мінську заявили, що в них немає офіційної інформації про долю журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого утримують у неволі в окупованому Донецьку.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко після засідання підгрупи.

Журналіст Асєєв, який жив у Донецьку з моменту захоплення бойовиками і писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник на початку червня.

"Протягом останнього місяця ми поставили на групі питання щодо долі Станіслава Асєєва. Віктор Медведчук також підкреслив, що направляв кілька запитів з вимогою негайно надати інформацію про його (журналіста – ред.) місце утримання", – зазначила Геращенко у Facebook.

"Так ось, представники ОРДО сьогодні цинічно заявили, що в них немає ніякої офіційної інформації про Станіслава! Що вони не знають, чи затримували таку людину і де він", – повідомила вона.

"Вважаємо, що координатори ОБСЄ в гуманітарній групі і ТКГ мають зробити публічну заяву щодо долі журналіста, його затримання і незаконного ув'язнення, вимагати від ОРДО інформацію про Асєєва і доступу міжнародних гуманітарних місій до нього", – заявила Геращенко.

На засіданні 5 липня йшлося про звільнення заручників, українська сторона так і не отримала інформації щодо долі 132 осіб.

"Також я закликала координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Т. Фріша особисто відвідати затриманого на Донбасі "заблукалого" кадрового російського військового, сержанта Агеєва, який сьогодні перебуває в українській тюрмі", – повідомила Геращенко.

"І озвучити інформацію від координатора ОБСЄ на Мінській гуманітарній групі і ТКГ про кадрового російського військового, направленого російською владою вбивати українців. Щоб росіяни не говорили, що "іх там нєт", – додала вона.

Як відомо, Агеєва затримали на Луганщині 25 червня і тримають у СІЗО в Старобільську. Запобіжний захід йому обрали за статтею про теракт, як і затриманим разом із ним українцям Данилу Гладкову, Андрію Стоянову та Богдану Венгеру.

Олена Рощенко, УП