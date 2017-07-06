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ФСБшникам, затриманим на Херсонщині, дали 15 діб і штраф

Четвер, 6 липня 2017, 01:19
ФСБшникам, затриманим на Херсонщині, дали 15 діб і штраф

Суд засудив двох затриманих в Херсонській області військовослужбовців ФСБ Росії до 15 діб адміністративного арешту та штрафів по 320 грн.

Відповідні записи про постанови суду стосовно затриманих № 657/1368/17, № 657/1369/17 опубліковані в Єдиному державному Реєстрі судових рішень України, пише InformNapalm

Рішенням суду і першому, і другому представнику ФСБ Росії (ПІБ в рішеннях суду не розкриваються) присуджено 15 діб і штраф в розмірі 320 грн. При цьому в протоколі вказується, що всі вилучені речі будуть їм повернуті.

"Постанови Каланчацького райсуду Херсонської області виглядають недбало і містять масу неточностей. Можливо, суд навмисно їх вніс для пом'якшення вироку", - пишуть автори публікації.

Зокрема, невірно вказано номер частини, в якій служать заарештовані. Крім того, згідно з рішенням суду, їх затримали в 11:00 30 червня на узбережжі Малої Коси в шести кілометрах від Олександрівки Херсонської області, хоча раніше в Держприкордонслужбі заявляли про затримання ФСБшників в 00:30.

Як відомо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ.

Повідомлялося, що під час затримання у обох не було зброї, і спротиву вони не чинили. Однак бійці 56 окремої мотопіхотної бригади, які в ніч на 30 червня затримали двох співробітників ФСБ РФ повідомили, що затримання відбулось із застосуванням прийомів рукопашного бою.

Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Українські прикордонники розцінили це як підтвердження того, що затримані є військовими РФ.

Каланчацький суд заарештував затриманих прикордонників ФСБ РФ на 15 діб.

Теми: ФСБКримХерсонська областьсуд
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