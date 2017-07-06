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Луценко про справу Мосійчука: До осені буде нове подання

Четвер, 6 липня 2017, 16:37

Генпрокуратура перевіряє нові факти у справі нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука та підготує нове подання до осені.

Про це журналістам заявив генпрокурор Юрій Луценко після рішення регламентного комітету у справі народного депутата від "Народного фронту" Максима Полякова у четвер.

"Слідство перевіряє інші дії, які можуть слугувати для розширення подання. Якщо це підтвердиться, то, думаю, що за літній сезон ми завершимо цю перевірку, і або в тому ж викладі, або в розширеному подання надійде до Верховної Ради України", - зазначив Луценко.

Як відомо, у жовтні 2016 року суд повернув справу нардепа Ігоря Мосійчука до ГПУ.

"Справа готова до повторного внесення до ВР, але у нас є ще один епізод, який ми хотіли б дорозслідувати і внести на розгляд депутатів", - сказав тоді Луценко.

17 вересня 2015 року на засіданні парламенту на той час генеральний прокурор Віктор Шокін попросив Верховну Раду зняти недоторканність з Ігоря Мосійчука.

Генпрокурор показав у парламенті кадри оперативної відеозйомки Генпрокуратури, на яких Мосійчук, серед іншого, розповідає своєму співрозмовникові нібито про "розцінки" на депутатські запити. На відео Мосійчук буцімто обіцяє домовитися про видобуток неназваних корисних копалин з екологами та правоохоронцями.

10 травня Верховний суд України визнав незаконним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата Ігоря Мосійчука.

Олег Твердь, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МосійчукЛуценко
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