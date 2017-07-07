Луценко закликав Розенблата скласти мандат: Більшої ганьби не уявляю

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав народного депутат Борислава Розенблата скласти депутатські повноваження.

Про це він сказав на засіданні регламентного комітету Верховної Ради 7 липня, де розглядають подання ГПУ на зняття недоторканності з Розенблата.

"Собі дозволю звернутися до вас, Бориславе Соломоновичу, не юридично. Я хочу нагадати вашу присягу народного депутата, де ви присягаєте на вірність Україні… Борислав Соломонович, я б на вашому місці сьогодні б написав заяву і склав депутатські повноваження. Тому що більшої ганьби для Житомирщини, фракції БПП і Верховної Ради і всього правлячого класу я не уявляю", – заявив Луценко після демонстрації на комітеті оперативного відео.

На думку генпрокурора, показані епізоди "абсолютно чітко показують наявність підстав для внесення подання не тільки для згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, але й для затримання та арешту народного депутат Розенблата за статтями "зловживання владою" та "отримання хабара".

"Я думаю, ми обгрунтовуємо необхідність затримання та арешту народного депутата Розенблата тим, що він, як це чітко видно з оперативного відео, має серйозний вплив не тільки але на депутатський корпус, але й на інші гілки влади, зокрема судову. Також має фінансову можливість не тільки покинути але й проживати поза територією України", – сказав також Луценко.

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7 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності затримання та арешт народного депутата від БПП Борислава Розенблата.

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Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.



До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Валентина Романенко, УП