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Розенблат не хоче здавати паспорти, поки має депутатський імунітет

П'ятниця, 7 липня 2017, 13:16

Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат здасть свої документи для виїзду за кордон лише після голосувань у Верховній раді подань ГПУ щодо зняття недоторканості, його затримання та арешту.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання країнської правди", чи погодиться він на пропозицію керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького здати паспорти для виїзду за кордон вже зараз.

"Після того, як буде голосування: мене затримають і все інше… Я здам в положений порядок всі свої документи. Я нікуди не діваюся, нікуди не тікаю. Я скасував свої поїздки", – запевнив Розенблат.

На уточнення, чи готовий він здати паспорти зараз, депутат попросив його "не провокувати".

Крім того Розенблат переконував, що у відео, продемонстрованому прокуратурою, говорив не про хабарі, а "консультував агента НАБУ під прикриттям щодо бюджету заснування фірми для видобутку бурштина".

"Гроші, цифри – це бюджет створення фірми, а не хабарі. Я з нею говорив про вартість отримання ліцензій, скільки грошей коштує обладнання. Я говорив виключно про бюджет компанії - вона мене питала, я відповідав",­ – сказав нардеп.

Також він скаржився на монтування відео та звуку у фільмі прокуратури.

На уточнення журналістів, що на відео чітко видно рухи його губ, коли він говорить про гроші, Розенблат сказав:

"Коли перекладають англійський фільм на українську – ми теж бачимо губи, ви ж знаєте, що іноземні актори не розмовляють українською мовою".

Як повідомлялося, народний депутат БПП Борислав Розенблат назвав провокацією звинувачення і оперативне відео, продемонстроване прокурорами для підтвердження подання на зняття недоторканності.

7 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності затримання та арешт нардепа від БПП.

Як відомо, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів.

Стаття, за якою Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Роман Кравець, УП

Теми: недоторканністьВерховна РадахабарГенпрокуратура
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