Аваков: Якщо є ще простаки, які хочуть жити в РФ, – хай котяться

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що не слід шкодувати про тих українців, які перейдуть в російське громадянство за спрощеною процедурою.



"Росія оголосила про спрощену процедуру отримання громадянства для українців, народжених в СРСР", – написав він у Facebook.



Аваков не розуміє, заради чого навіть погано освіченій і "забитій пропагандою раша тіві" людині вступати в російське підданство: на його думку, ні заробітку більшого, ні більших свобод, ні безвізового режиму з Євросоюзом РФ запропонувати не може.



"Якщо після трьох років війни, смертей і брехні, принесених Росією українцям, все ще залишається той простак, який, може, й говорить не так, як я слобожанським українським суржиком, а чистою лінгвістичною російською – і вона хоче возз'єднається з "матінкою Росією" – нехай!", – заявив він.



"Терміново нехай бере собі російський паспорт! Лише наше українське громадянство з такого роду вчинком сумісним бути не має. Ніяк", – додав голова МВС.



Він визнав, що в Україні "недоліків дуже багато":



"І влада часто погана, і за багато що соромно, і купа всього правильно недоробленого. Але ж і зроблено нами, ох, не мало; закладено того, що дасть паростки дуже скоро – це не відняти".



На думку Авакова, при всіх негараздах, озираючись на останні 3 роки, "є чим пишатися", пропри війну "з російською імперією".



"Більшості з нас важко оцінити зараз, як змінюється наша країна. На такому короткому історичному проміжку це важко усвідомити, Рефлексуючи на сьогоднішні складнощі і проблеми, на мінливі президентства і уряди .. Але ж у найзавзятішого скептика і критика все одно буде час для правди наодинці з собою", – написав Аваков.



"І навіть у скептиків не буде жалю про втраченого громадянина, який кинувся до російського паспорту. Тож нехай іде, хто хоче. Я б навіть сказав: нехай котиться!" – заявив він



Як відомо, в Російській Федерації в законодавство внесли правки, які дозволяють українцям отримувати російське громадянство, не маючи документа про відмову від українського з України, а лише нотаріально завіривши своє зречення України.

Міністерство закордонних справ України назвало це зневагою до суверенітету України і закликало українців не піддаватися на провокації РФ щодо громадянства.



Олена Рощенко, УП