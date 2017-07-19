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Росія остаточно вирішила, що може сама позбавляти українців громадянства України

Середа, 19 липня 2017, 13:58
Росія остаточно вирішила, що може сама позбавляти українців громадянства України

Держдума РФ прийняла в остаточному третьому читанні закон про позбавлення громадянства терористів, в якому, зокрема, передбачили особливий порядок видачі російських паспортів громадянам України та присягу громадянина РФ.

Про це повідомляють "РИА. Новости".

"Передбачається, що громадяни України, які бажають отримати громадянство РФ, підписують заяву про відмову від українського громадянства, цей документ оформляється нотаріально, одна копія залишається в міграційній службі РФ, друга - направляється в Україну", - йдеться у повідомленні.

Держдума заявляє, що відповідна заява замінюватиме довідку, яку потрібно отримувати в уповноважених органах України.

Окрім того, закон передбачає позбавлення громадянства Росії іноземців, яких засудили за "екстремістським" чи "терористичними" статтями, а також вводить присягу для отримання іноземцями громадянства РФ.

Закон має вступити в силу 1 вересня 2017 року.

Як повідомляли у Державній міграційній службі України, закони Росії не можуть змінити процедури позбавлення українського громадянства, і відповідно припинити громадянство України може лише указ президента.

12 липня Державна дума Росії прийняла в другому читанні законопроект про позбавлення громадянства терористів, в якому також передбачили присягу громадянина РФ і особливий порядок видачі російських паспортів громадянам України.

18 липня стало відомо, що у Кремлі не підтримали поправку до закону "Про громадянство РФ"  депутата Костянтина Затуліна, яка мала би спростити отримання російського громадянства "носіям російської мови", що було розрахована більшою мірою на українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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