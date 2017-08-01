САП просить забрати в бюджет 300 тисяч застави Полякова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд стягнути до держбюджету 300 тисяч гривень застави, внесених нардепом Максимом Поляковим.

Про це повідомив керівників САП Назар Холодницький в ефірі 112 каналу.

Він пояснив, що Поляков виконав рішення Солом'янського районного суду щодо запобіжного заходу частково. Так, нардеп не виконав ті умови, які були визначені в постанові, зокрема стосовно контролю носіння електронного браслету.

"Наголошую, що інший підозрюваний - Розенблат, рішення суду виконав в повному обсязі. Сьогодні о 9:00 один з процесуальних керівників звернувся до Солом'янського районного суду з клопотанням про стягнення зазначеної застави в дохід держави", - зазначив Холодницький.

Як відомо, Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат. Парламент дав дозвіл на притягнення їх до відповідальності.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

22 липня на депутата чекали в обласному відділенні поліції Черкаської області, аби вдягнути на нього детектор стеження, але той не з'явився, а його адвокати сказали, що Поляков і не збирається це робити.

27 липня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Поляков знову відмовився надівати браслет.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу.