СБУ: У Гужви зберігалися секретні дані Міноборони

Служба безпеки України виявила на флешці, вилученій у головного редактора "Страна.ua" Ігоря Гужви, секретну інформацію Міністерства оборони.

Про це сказано в ухвалі суду від 27 липня, передають "Українські новини".

Відповідно до неї, слідчий відділ Головного управління СБУ в Києві та Київській області здійснює досудове слідство щодо кримінального провадження, початого 27 червня за ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу.

Слідчі заявляють, що 22 червня співробітники поліції при обшуку в офісі редакції інтернет-видання "Страна.ua" вилучили флеш-накопичувач марки Kingston із написами "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на якому є електронні документи з відомостями, які, можливо, є державною таємницею.

"Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що частина вищевказаних електронних документів із відомостями, які, можливо, становлять державну таємницю, зберігалися на ПЕОМ 18052 з магнітними жорсткими дисками №1152 і №1150, що перебувають у володінні юридичної особи – Міністерство оборони України", – сказано в судовому рішенні.

СБУ звернулася до суду з клопотанням надати доступ до персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ), яка є в Міноборони, з магнітними жорсткими дисками №1152 і №1150 для проведення їхнього експертного дослідження.

Представник міністерства заперечував проти задоволення клопотання.

Проте суд надав слідчим спецслужби доступ до зазначених жорстких дисків і ПЕОМ у будівлі Міноборони.

Як відомо, 22 червня поліція провела обшуки в офісі "Страна.ua".

24 червня Шевченківський райсуд Києва за підозрою у вимаганні обрав для Гужви запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

27 червня Гужва вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

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