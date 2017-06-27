Гужва вийшов із СІЗО і заявив про підготовку нових справ

Головний редактор інтернет-видання "Страна" Ігор Гужва вийшов зі слідчого ізолятора та заявив, що влада нібито готує ще дві кримінальних справи.



За інформацією Гужви, одна зі справ – особисто проти нього, а друга проти редакції "Страна", повідомив кореспондент видання з місця подій.



Гужва повторив, що справа про вимагання сфабриковано, і запевнив, що буде доводити абсурдність висунутих проти нього звинувачень.

Гужва вийшов із СІЗО Strana.ua

"Громадськість має знать, що і хто стоїть за всіма цими провокаціями проти нашої редакції. Я буду продовжувати журналістську діяльність. Сайт Страна.ua буде працювати в тому ж режимі, але з урахуванням тих обставин, які сталися за ці дні", – сказав він.



Гужва повідомив, що під час обшуку в редакції поліцейські забрали всі його паспорти:



Він зазначив, що в постанові суду про арешт повідомляється, що журналісту заборонено виїжджати з країни, покидати Київ тощо.



Гужва під СІЗО

"Для мене насправді це не проблема, крім того, що я планував поїхати до своїх батьків у Слов’янськ саме цього тижня, але будемо дивитись далі, як поступати", – сказав Гужва.

Як відомо, увечері 22 червня у редакції "Страна.ua" провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО.

Генпрокуратура заявила, що Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на нардепа від Радикальної партії Дмитра Лінька.

24 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Гужві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тисяч гривень.

26 червня заступник головного редактора видання "Страна.ua" Світлана Крюкова внесла заставу за Гужву, однак того дня головреда на свободу не відпустили.

За даними прокуратури, вона має відеодокази провини Гужви, а затриманий із ним посередник пішов на співпрацю зі слідством.

2 роки тому Гужву підозрювали в ухиленні від сплати податків, тоді він вніс заставу 1 035 300 грн. У квітні цього року він заявляв, що проти нього готують справу про несплату податків.

Олена Рощенко, УП