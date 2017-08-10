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У Пентагоні закликали КНДР відмовитися від дій, що призводять до "загибелі народу"

Четвер, 10 серпня 2017, 01:55

Міністр оборони США Джеймс Меттіс в середу закликав Північну Корею "припинити дії, які можуть привести до кінця режиму і загибелі її народу".

Про це повідомляє CNN.

"КНДР повинна припинити ізолювати себе і відмовитися від своїх прагнень володіти ядерною зброєю", - сказав він.

Меттіс зазначив, що дії Північної Кореї будуть "значно перевищені і вона програє будь-яку гонку озброєнь або програє конфлікт, який вона ініціює".

Глава Пентагону також закликав лідера КНДР Кім Чен Ина співпрацювати з міжнародним співтовариством.

 "Кім Чен Ину слід враховувати єдиний голос Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та заяви урядів у всьому світі, які згодні з тим, що КНДР створює загрозу глобальній безпеці і стабільності", - сказав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Через кілька годин після цього державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA опублікувало заяву представника Корейської народної армії з загрозою завдати ракетного удару по території США.

Теми: Північна КореяСША
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