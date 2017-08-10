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В Пентагоне призвали КНДР отказаться от действий, приводящих к "гибели народа"

Четверг, 10 августа 2017, 01:55

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду призвал Северную Корею "прекратить действия, которые могут привести к концу режима и гибели ее народа".

Об этом сообщает CNN.

"КНДР должна прекратить изолировать себя и отказаться от своих стремлений обладать ядерным оружием", - сказал он.

Мэттис отметил, что действия Северной Кореи будут "значительно превзойдены и она проиграет любую гонку вооружений или проиграет конфликт, который она инициирует".

Глава Пентагона также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудничать с международным сообществом.

 "Ким Чен Ыну следует учитывать единый голос Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и заявления правительств во всем мире, которые согласны с тем, что КНДР создает угрозу глобальной безопасности и стабильности", - сказал он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Через несколько часов после этого государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA опубликовало заявление представителя Корейской народной армии с угрозой нанести ракетный удар по территории США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяСША
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