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За антикорупційний суд в Україні виступили експерти GRECO

Четвер, 10 серпня 2017, 10:35

Орган Ради Європи "Група держав проти корупції" (GRECO) вважає за потрібне створити в Україні спеціалізований антикорупційний суд.

Про це йдеться у звіті GRECO за результатами оцінки запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів, ухваленому наприкінці червня 2017 року.

Зокрема, за результатами опитування українських респондентів, експерти GRECO звернули увагу на той факт, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідували й ініціювали притягнення до відповідальності низки топ-корупціонерів, але процес зупинився на рівні судів, передає у Facebook зміст звіту прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

"Після Революції Гідності жоден високопосадовець досі не був засуджений за корупційний злочин. Тому, попри те, що створення спеціалізованих судів є винятковим кроком, GRECO вважає: на сьогодні в Україні його зробити доцільно", - йдеться у пості НАБУ.

При цьому експерти наголошують, що важливо забезпечити, аби спеціалізовані судді для розгляду корупційних справ високопосадовців обирались прозоро та були захищені від зовнішнього впливу.

Як повідомлялося, а Адміністрації президента також підтримують ідею створення антикорупційного суду. Зараз це питання знаходиться на розгляді Верховної Ради.

Водночас генеральний прокурор Юрій Луценко проти створення окремого антикорупційного суду, замість цього він підтримує ідею створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

Читайте також: Антикорупційний суд в Україні: передумови утворення та гарантії ефективності

Українська правда

Теми: корупціясудЄвропа
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