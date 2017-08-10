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За антикоррупционный суд в Украине выступили эксперты GRECO

Четверг, 10 августа 2017, 10:35

Орган Совета Европы "Группа государств против коррупции" (GRECO) считает необходимым создать в Украине специализированный антикоррупционный суд.

Об этом говорится в отчете GRECO по результатам оценки предотвращения коррупции среди народных депутатов, судей и прокуроров, принятом в конце июня 2017 года.

В частности, по результатам опроса украинских респондентов, эксперты GRECO обратили внимание на тот факт, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали и инициировали привлечение к ответственности ряда топ-коррупционеров, но процесс остановился на уровне судов, передает в Facebook содержание отчета пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"После Революции достоинства ни один чиновник до сих пор не был осужден за коррупционное преступление. Поэтому, несмотря на то, что создание специализированных судов является исключительным шагом, GRECO считает: сегодня в Украине его создать целесообразно", - говорится в посте НАБУ.

При этом, отмечают эксперты, важно обеспечить, чтобы специализированные судьи для рассмотрения коррупционных дел чиновников избирались прозрачно и были защищены от внешнего воздействия.

Как сообщалось, а Администрации президента также поддерживают идею создания антикоррупционного суда. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении Верховной Рады.

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко против отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.

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Украинская правда

Темы: коррупциясудЕвропа
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