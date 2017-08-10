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Російський політик Удальцов назвав сепаратистів ОРДЛО героями

Четвер, 10 серпня 2017, 12:23

Фігурант "Болотної справи" та екс-лідер "Лівого фронту" Сергій Удальцов, який нещодавно вийшов з в’язниці, назвав сепаратистів на Донбасі героями.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві у четвер, передає "Радіо Свобода".

"Він назвав "героями" сепаратистів Донбасу і знову підкреслив, що розходиться з питання про Україну з багатьма опозиціонерами. При цьому Удальцов заявив, що готовий взаємодіяти з ними з питань "захисту прав громадян", - зазначає видання.

Крім того, Удальцов підтримав анексію Криму.

"Я підтримав рішення жителів Криму, я переконаний [у мене є інформація з різних джерел], що це було дійсно їхнє рішення, воля народу - бути з Росією, кримчани так захотіли", - цитує його слова ТАСС.

Як відомо, у 2014 році Московський міськсуд визнав російського політика Сергія Удальцова винним в організації масових заворушень на Болотній площі у Москві 6 травня 2012 року.

8 серпня 2017 року Удальцов вийшов з в’язниці після 4,5 років ув’язнення.

Теми: Росія
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