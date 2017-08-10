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Российский политик Удальцов назвал сепаратистов ОРДЛО героями

Четверг, 10 августа 2017, 12:23

Фигурант "Болотной дела" и экс-лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, который недавно вышел из тюрьмы, назвал сепаратистов на Донбассе героями.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве в четверг, передает "Радио Свобода".

"Он назвал "героями" сепаратистов Донбасса и вновь подчеркнул, что расходится по вопросу об Украине со многими оппозиционерами. При этом Удальцов заявил, что готов взаимодействовать с ними по вопросам "защиты прав граждан", - отмечает издание.

Кроме того, Удальцов поддержал аннексию Крыма.

"Я поддержал решение жителей Крыма, я убежден [у меня есть информация из разных источников], что это было действительно их решение, воля народа - быть с Россией, крымчане так захотели", - цитирует его слова ТАСС

Как известно, в 2014 году Московский горсуд признал российского политика Сергея Удальцова виновным в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

8 августа 2017 года Удальцов вышел из тюрьмы после 4,5 лет заключения.

Темы: Росcия
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