Під Талаківкою бойовики поранили бійця АТО - Міноборони
Четвер, 10 серпня 2017, 13:11
За минулу добу в районі АТО отримав поранення один український військовий.
Про це у четвер повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.
За його словами бойовики продовжували обстрілювати позиції ЗСУ на всіх напрямках.
"За добу, що минула внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ немає. Але один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося в Талаківці внаслідок ворожого обстрілу", - розповів він.
Як відомо, в ранковому звіті за 9 серпня повідомлялося, що бойовики 16 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО, в результаті чого один український військовослужбовець отримав бойову травму.
Олександр Шумілін, УП