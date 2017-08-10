Під Талаківкою бойовики поранили бійця АТО - Міноборони

За минулу добу в районі АТО отримав поранення один український військовий.

Про це у четвер повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

За його словами бойовики продовжували обстрілювати позиції ЗСУ на всіх напрямках.

"За добу, що минула внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ немає. Але один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося в Талаківці внаслідок ворожого обстрілу", - розповів він.

Як відомо, в ранковому звіті за 9 серпня повідомлялося, що бойовики 16 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО, в результаті чого один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Олександр Шумілін, УП