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Под Талаковкой боевики ранили бойца АТО - Минобороны

Четверг, 10 августа 2017, 13:11

За минувшие сутки в районе АТО получил ранения один украинский военный.

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.

По его словам, боевики продолжали обстреливать позиции ВСУ во всех направлениях.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах ВСУ нет. Но один военнослужащий получил ранение. Это произошло в Талаковке результате вражеского обстрела", - рассказал он.

Как известно, в утреннем отчете за 9 августа сообщалось, что боевики 16 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате чего один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Украинская правда

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Темы: АТОДонбасс
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