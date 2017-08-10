СБУ затримали бойовика із батальйону вбитого Мозгового

Співробітники Служби безпеки України затримали на Луганщині бойовика терористичного батальйону "Призрак" так званої "ЛНР".

Відео затримання силовики оприлюднили на офіційному каналі YouTube.

"Правоохоронці встановили, що двічі судимий мешканець тимчасово окупованого Перевальська після звільнення з в’язниці у 2014 році приєднався до терористів. Бойовик "служив" у комендатурі та зі зброєю охороняв штаб бандугруповання "Призрак" в Алчевську", - йдеться у повідомленні.

Там заявили, що "на початку 2016 року чоловік з особистих причин покинув терористів та перебрався на територію контрольовану українською владою".

"Тривалий час він переховувався у близької знайомої у Рубіжному, де і був затриманий співробітниками спецслужби", - повідомили в СБУ.

Його звинувачують за статтею створення терористичного угруповання.

Як відомо, в 2015 році в окупованому бойовиками Луганську заявили, що "командир 4-го батальйону територіальної оборони "ЛНР" Олексій Мозговий загинув в результаті диверсії на трасі Перевальськ-Луганськ".

Українська правда