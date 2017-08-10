СБУ задержали боевика из батальона убитого Мозгового

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине боевика террористической батальона "Призрак" так называемой "ЛНР".

Видео задержания силовики обнародовали на официальном канале YouTube.

"Правоохранители установили, что дважды судимый житель временно оккупированного Перевальска после освобождения из тюрьмы в 2014 году присоединился к террористам. Боевик "служил" в комендатуре и с оружием охранял штаб ОПГ "Призрак" в Алчевске", - говорится в сообщении.

Там заявили, что "в начале 2016 года мужчина по личным причинам покинул террористов и перебрался на территорию контролируемую украинскими властями".

"Долгое время он скрывался в близкой знакомой в Рубежном, где и был задержан сотрудниками спецслужбы", - сообщили в СБУ.

Его обвиняют по статье создания террористической группировки.

Как известно, в 2015 году в оккупированном боевиками Луганске заявили, что "командир 4-го батальона территориальной обороны" ЛНР "Алексей Мозговой погиб в результате диверсии на трассе Перевальск-Луганск".

Украинская правда