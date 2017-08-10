Суд дозволив заочне розслідування щодо Арбузова

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне, заочне, досудове розслідування щодо колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Арбузова підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

26 травня його оголосили у розшук.

Як відомо, Арбузов є фігурантом кримінального провадження за фактом невиконання покупцем пакету акцій ВАТ "Укртелеком" – ТОВ "ЄСУ" умов приватизації щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та незаконного її фінансування упродовж 2012 – 2013 років за рахунок коштів держбюджету на суму 220 млн грн.

Українська правда