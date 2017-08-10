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СК РФ відкидає заяву Польщі про сліди вибуху на літаку Качинського

Четвер, 10 серпня 2017, 20:58

Слідчий комітету Росії вважає безпідставними заяви польської урядової підкомісії про те, що руйнування крила літака Ту-154М президента Польщі Леха Качинського мають сліди вибуху.

Про це сказала офіційний представник СКР Світлана Петренко журналістам, пише Інтерфакс.

"Абсолютно незрозуміло, на чому ґрунтуються ці чергові висновки польських експертів. При проведенні одразу після катастрофи балістичної і вибухотехнічної експертиз жодних ознак впливу на літак вибухових речовин виявлено не було", - заявила вона.

Так вона прокоментувала недавню заяву польської урядової підкомісії з розслідування катастрофи президентського літака Ту-154М про те, що руйнування лівого крила літака схожі на сліди вибуху і не пов'язані із зіткненням з березою.

За словами офіційного представника СКР, уламки лайнера зберігаються на території РФ як речові докази у кримінальному розслідуванні Слідчого комітету Росії.

"При цьому жодних додаткових оглядів або досліджень уламків літака польською стороною, в тому числі членами нової польської комісії з розслідування, з 2014 року не проводилося", - сказала Петренко.

Літак Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Всі 96 осіб, що перебували на борту, загинули. Качинський летів на траурні заходи в Катинь, де поховані польські військовослужбовці, розстріляні НКВС СРСР в 1940 році.

Теми: РосіяПольща
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