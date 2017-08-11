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Затримання в Криму: 3-х татар відпустили, 1-го залишили "через два паспорти"

П'ятниця, 11 серпня 2017, 10:47

Російські окупанти Криму відпустили трьох з чотирьох раніше затриманих кримських татар, одного залишили в КПЗ через нібито виявлення у нього двох паспортів.

Про це повідомляє у Facebook громадська організація "Кримська солідарність".

"Як нам стало відомо, трьох кримських мусульман, затриманих сьогодні (10 серпня - ред.) після обшуку в їхньому будинку, відпустили додому", - йдеться в повідомленні.

Активісти розповіли, що після обшуку в селі Новокленове Білогірського району чотирьох мусульман силовики доставили в Центр з протидії екстремізму. Там у них перевіряли документи і взяли відбитки пальців.

"Після довгих роздумів ЦПЕшники вирішили відпустити трьох мусульман (батька і двох його синів). Третього сина Мадалімова Аліма залишили на підставі того, що під час обшуку в нього знайшли два паспорти", - пише "Кримська солідарність".

Сусіди затриманих розповіли, що силовики в масках і з автоматами увірвалися до будинку мусульманина в 6 ранку 10 серпня. У будинку знаходився чоловік, дружина і 4 дітей. ОМОН і Росгвардія приїхали на 3 автобусах, повністю оточили вулицю, сусідів не випускали з будинків.

За даними організації, Мадалімови характеризуються сусідами і односельчанами виключно як працьовита і чуйна родина.

Як повідомлялося, 10 серпня вранці в окупованому Криму озброєні російські силовики блокували вулицю в селі Новокленове Білогірського району, де живуть кримські татари.

Пізніше стало відомо, що там проводилися обшуки, після яких були затримані четверо людей.

Українська правда

Теми: кримські татариКримнадзвичайна подія
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