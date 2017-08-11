Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержания в Крыму: 3-х татар отпустили, 1-го оставили "из-за двух паспортов"

Пятница, 11 августа 2017, 10:47

Российские оккупанты Крыма отпустили троих из четверых ранее задержанных крымских татар, одного оставили в КПЗ по причине якобы обнаружения у него двух паспортов.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Крымская солидарность".

"Как нам стало известно, троих крымских мусульман, задержанных сегодня (10 августа – ред.) после обыска в их доме, отпустили домой", - говорится в сообщении.

Активисты рассказали, что после обыска в селе Новоклёново Белогорского района четверых мусульман силовики доставили в Центр по противодействию экстремизму. Там у них проверяли документы и взяли отпечатки пальцев.

"После долгих раздумий ЦПЭшники решили отпустить троих мусульман (отца и двоих его сыновей). Третьего сына Мадалимова Алима оставили на основании того, что при обыске у него нашли два паспорта", - пишет "Крымская солидарность".

Соседи задержанных рассказали, что силовики в масках и с автоматами ворвались в дом к мусульманину в 6 утра 10 августа. В доме находился муж, жена и 4 детей. ОМОН и Росгвардия приехали на 3 автобусах, полностью отцепили улицу, соседей не выпускали из домов.

По данным организации, Мадалимовы характеризуются соседями и односельчанами исключительно как трудолюбивая и отзывчивая семья.

Как сообщалось, 10 августа утром в оккупированном Крыму вооруженные российские силовики блокировали улицу в селе Новоклёново Белогорского района, где живут крымские татары.

Позже стало известно, что там проводились обыски, после которых были задержаны четверо человек.

Украинская правда

Темы: крымские татарыКрымчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: