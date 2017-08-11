Глава Пентагону: війна США з КНДР могла б стати катастрофічною

Глава Міноборони США Джеймс Меттіс прокоментував погрози Північної Кореї щодо атаки на острів Гуам, заявивши, що потенційний ядерний інцидент "буде катастрофічним".

Про це Меттіс заявив у Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія, відповідаючи на запитання репортера про можливі людські втрати в разі ядерної конфронтації, повідомляє ABC News, передає Європейська правда.

"Мій портфель, моя місія, моя відповідальність полягає в тому, щоб мати військові варіанти, якщо це потрібно", - відповів Меттіс.

"Однак зараз, секретар Тіллерсон, посол Гейлі, як ви можете побачити - американські зусилля зараз ведуться дипломатичним способом та отримують дипломатичні результати. Трагедія війни досить добре відома. Вона не потребує додаткової характеристики, окрім того факту, що вона буде катастрофічною", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея виступила із заявою з погрозою повного знищення США.

Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що, можливо, його заява про "вогонь та лють" для КНДР не була досить жорсткою.