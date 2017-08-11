Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Пентагона: война США с КНДР могла бы стать катастрофической

Пятница, 11 августа 2017, 10:59

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис прокомментировал угрозы Северной Кореи об атаке на остров Гуам, заявив, что потенциальный ядерный инцидент "будет катастрофическим".

Об этом Мэттис заявил в Маунтин-Вью, штат Калифорния, отвечая на вопрос репортера о возможных человеческих потерях в случае ядерной конфронтации, сообщает ABC News, передает Европейская правда.

"Мой портфель, моя миссия, моя ответственность заключается в том, чтобы иметь военные варианты, если это необходимо", - ответил Мэттис.

"Однако сейчас секретарь Тиллерсон, посол Хейли, вы можете увидеть - американские усилия сейчас сосредоточены на дипломатии и получают дипломатические результаты. Трагедия войны достаточно хорошо известна. Она не нуждается в дополнительной характеристике, кроме того факта, что она будет катастрофической", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея выступила с заявлением с угрозой полного уничтожения США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: