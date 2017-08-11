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На Донбасі на 55% більше почали стріляти із забороненої зброї - ОБСЄ

П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:55

СММ ОБСЄ заявляє про зростання рівня насилля на лінії розмежування в зоні проведення АТО.

Про це у п'ятницю повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Продовж тижня ми спостерігали зростання рівня насилля вздовж лінії зіткнення. Кількість порушень режиму припинення вогню зафіксованих СММ ОБСЄ підвищилась на 55%. Особливо занепокоєння викликало широке застосування зброї, забороненї Мінськими домовленостями", - сказав він.

"СММ ОБСЄ зареєструвала принаймні 547 випадків застосування реактивних систем залпового вогню, інших одиниць артилерії та мінометів", - додав він.

Хуг додав, що останні 5 днів перебуває на Донбасі.

Як відомо, спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів протягом лише одного дня.

Українська правда

Теми: ОБСЄДонбас
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