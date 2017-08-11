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На Донбассе на 55% больше стали стрелять из запрещенного оружия - ОБСЕ

Пятница, 11 августа 2017, 13:55

СММ ОБСЕ заявляет о росте уровня насилия на линии разграничения в зоне проведения АТО.

Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В течение недели мы наблюдали рост уровня насилия вдоль линии соприкосновения. Количество нарушений режима прекращения огня зафиксированных СММ ОБСЕ повысилась на 55%. Особенно беспокойство вызвало широкое применение оружия, запрещенного минскими договоренностями", - сказал он.

"СММ ОБСЕ зарегистрировала по крайней мере 547 случаев применения реактивных систем залпового огня, других единиц артиллерии и минометов", - добавил он.

Хуг добавил, что последние 5 дней находится на Донбассе.

Как известно, наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества взрывов в зоне АТО в 3-7 раз в течение всего дня.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
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