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У прикордонній службі припустили, що будівництво "Стіни" затягнеться

П'ятниця, 11 серпня 2017, 16:34

У Державній -прикордонній службі не виключають, що термін реалізації проекту "Стіна", який передбачає будівництво оборонних споруд на кордоні з Росією, може бути знову продовжено.

Про це сказав помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє "Укрінформ".

"Не виключено, що термін реалізації проекту буде знову продовжено", - зазначив він.

Слободян пояснив, що на кордоні з Росією, де планується збудувати "Стіну", є тимчасово непідконтрольна Україні ділянка, будівництво на ній залежатиме від строків відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, він відзначив замале фінансування проекту. "Зараз вартість 1 кілометру системи інженерно-технічних споруд інтелектуального кордону складає близько 2 млн гривень. Це мізерні гроші, зважаючи на те, який комплекс інженерних, фортифікаційних, технічних засобів встановлюється на цій ділянці кордону", - зазначив помічник голови ДПСУ.

Також Слободян звернув увагу на складність реалізації проекту через постійний тиск і сумніви в його доцільності.

Як повідомлялось, Солом’янський районний суд Києва арештував сім підозрюваних у розтраті державних коштів, виділених на проект "Стіна".

Серед них троє працівників прикордонної служби - начальник управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення ДПСУ Володимир Целко, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ Олександр Атаманюк і старший офіцер першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ В’ячеслав Майданович.

Теми: Прикордонна службакордонРосія
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