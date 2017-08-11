Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госпогранслужбе предположили, что строительство "Стены" затянется

Пятница, 11 августа 2017, 16:34

В пограничной службе не исключают, что срок реализации проекта "Стена", который предусматривает строительство оборонительных сооружений на границе с Россией, может быть вновь продлен.

Об этом сказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина", сообщает "Укринформ".

"Не исключено, что срок реализации проекта будет снова продлен", - отметил он.

Слободян пояснил, что на границе с Россией, где планируется построить "Стену", есть временно неподконтрольный Украине участок, строительство на котором будет зависеть от сроков восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, он отметил слишком маленькое финансирование проекта. "Сейчас стоимость 1 километра системы инженерно-технических сооружений интеллектуальной границы составляет около 2 млн гривен. Это мизерные деньги, учитывая то, какой комплекс инженерных, фортификационных, технических средств устанавливается на этом участке границы", - отметил помощник председателя ГПСУ.

Также Слободян обратил внимание на сложность реализации проекта из-за постоянного давления и сомнения в его целесообразности.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева арестовал семь подозреваемых в растрате государственных средств, выделенных на проект "Стена".

Среди них трое работников пограничной службы - начальник управления строительства департамента ресурсного обеспечения ГПСУ Владимир Целко, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Александр Атаманюк и старший офицер первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ Вячеслав Майданович.

Темы: Пограничная службаграницаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Пограничная служба
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Звездные войны отдыхают: пограничники показали, как в грозу встречали "Шахеды"
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: