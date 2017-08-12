НАБУ почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації Гонтаревої - ЗМІ

НАБУ почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це пишуть "Українські Новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомило джерело.

Зазначається, що розслідування розпочато за ст.366-1 КК - "декларування недостовірної інформації".

Офіційних повідомлень на сайті НАБУ з цього приводу наразі немає.

Як відомо, у січні 2017 року НАБУ почало досудове розслідування щодо глави НБУ Валерії Гонтаревої і директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК ("зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги").

У лютому НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

У березні глава НБУ Валерія Гонтарева заявила про намір у найближчому майбутньому піти з посади керівника НБУ.

29 березня детективи НАБУпровели обшуки в будівлі Нацбанку, під час яких було вилучено документи. Як повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, проведення слідчих дій в НБУ пов'язане серед іншого з діяльністю "Платинум Банку".