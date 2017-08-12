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НАБУ почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації Гонтаревої - ЗМІ

Субота, 12 серпня 2017, 20:47

НАБУ почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це пишуть "Українські Новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомило джерело.  

Зазначається, що розслідування розпочато за ст.366-1  КК - "декларування недостовірної інформації". 

Офіційних повідомлень на сайті НАБУ з цього приводу наразі немає.

Як відомо, у січні 2017 року НАБУ почало досудове розслідування щодо глави НБУ Валерії Гонтаревої і директора-розпорядника ФГВФО Костянтина Ворушиліна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2  КК ("зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги"). 

У лютому НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

У березні глава НБУ Валерія Гонтарева заявила про намір у найближчому майбутньому піти з посади керівника НБУ. 

29 березня детективи НАБУпровели обшуки в будівлі Нацбанку, під час яких було вилучено документи. Як повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, проведення слідчих дій в НБУ пов'язане серед іншого з діяльністю "Платинум Банку".

Теми: НАБУГонтареваНБУ
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