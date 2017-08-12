НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой - СМИ

НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Внесены данные в Единый реестр досудебных расследований", - сообщил источник.

Отмечается, что расследование начато по ст.366-1 УК - "декларирование недостоверной информации".

Официальных сообщений на сайте НАБУ по этому поводу в настоящее время нет.

Как известно, в январе 2017 года НАБУ начало досудебное расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК ( "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги") .

В феврале НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

В марте глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о намерении в ближайшем будущем уйти с должности главы НБУ.

29 марта детективы НАБУ провели обыски в здании Нацбанка, во время которых были изъяты документы. Как сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, проведение следственных действий в НБУ связано в том числе с деятельностью "Платинум Банк".