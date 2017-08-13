В США біля міста, де відбувся мітинг ультраправих, розбився поліцейський вертоліт
Неділя, 13 серпня 2017, 01:42
У США біля міста Шарлотсвілл, де відбулися сутички між учасниками мітингу ультраправих і їхніми противниками, розбився поліцейський вертоліт, загинули двоє людей.
Про це з посиланням на місцеву поліцію пише The Daily Progress.
Інцидент стався біля гольф-корту Birdwood. З тих, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.
Причини аварії розслідуються. Місцеві жителі розказали, що вертоліт летів низько над будинками і врізався у дерева.
Поліція штату не повідомила, чи брав цей вертоліт участь у спостереженні за сутичками в Шарлотсвіллі.