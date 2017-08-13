Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В США біля міста, де відбувся мітинг ультраправих, розбився поліцейський вертоліт

Неділя, 13 серпня 2017, 01:42

У США біля міста Шарлотсвілл, де відбулися сутички між учасниками мітингу ультраправих і їхніми противниками, розбився поліцейський вертоліт, загинули двоє людей.

Про це з посиланням на місцеву поліцію пише The Daily Progress.

Інцидент стався біля гольф-корту Birdwood. З тих, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

Причини аварії розслідуються. Місцеві жителі розказали, що вертоліт летів низько над будинками і врізався у дерева.

Поліція штату не повідомила, чи брав цей вертоліт участь у спостереженні за сутичками в Шарлотсвіллі.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
США
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
США викуповують у Тайваню списані Hawk для України – ЗМІ
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: