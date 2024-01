В США сталися сутички на мітингу ультраправих, 1 людина загинула

У студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із супротивниками.

Про це повідомляє Голос Америки.

Група ультраправих зібралася в суботу на території Університету Вірджинії в Шарлотсвіллі в рамках підготовки до акції "Об'єднаємо правих", змусивши губернатора штату закликати людей триматися подалі від університетського містечка.



Напередодні, в п'ятницю ввечері, група демонстрантів також пройшла через університетське містечко в Шарлотсвіллі зі смолоскипами, скандуючи гасло: "Життя білих має значення". Під час цього маршу сталося зіткнення з противниками маніфестації.

"I'm so sick and tired of liberals making ridiculous comparisons between Trump and Nazis." 🤔#Charlottesville pic.twitter.com/b3pkZM6xW7