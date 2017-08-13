В США возле города, где состоялся митинг ультраправых, разбился полицейский вертолет
Воскресенье, 13 августа 2017, 01:42
В США у города Шарлотсвилл, где произошли столкновения между участниками митинга ультраправых и их противниками, разбился полицейский вертолет, погибли два человека.
Об этом со ссылкой на местную полицию пишет The Daily Progress.
Инцидент произошел у гольф-корта Birdwood. Из тех, кто находился на земле, никто не пострадал.
Причины аварии расследуются. Местные жители рассказали, что вертолет летел низко над домами и врезался в деревья.
Полиция штата не сообщила, участвовал ли этот вертолет в наблюдении за столкновениями в Шарлотсвилле.