МЕРТ планує приватизувати кіностудію Довженка й Національний цирк – ЗМІ

До переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшли низка українських державних цирків і кіностудій, зокрема – Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка.

Як пише "Дзеркало тижня", зараз зазначений перелік налічує всього 893 держпідприємства, однак згодом їх кількість зросте майже до 4 тисяч.

"За нашою творчою лінією у дзвінкій вервечці таких підприємств, наприклад, Національний цирк України (і ще шість українських держцирків). А також Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, Українська студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних фільмів", – йдеться в статті.

"Циркова палітра" об'єктів, які підлягають приватизації, за словами автора, ще більш вражаюча: Харківський держцирк ім. Ф. Яшина, Дніпропетровський держцирк, Одеський держцирк, Криворізький держцирк, Львівський держцирк та ін.

Автор вказує, що приватизація – це одне із зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з МВФ. При цьому, приватизація об'єктів з національним статусом є юридично і політично складним процесом.

"За інформацією DT.UA з різних джерел у Мінкульті та Держкіно, передача таких цінностей, як Кіностудія ім. Довженка або Цирк на Перемозі (обидва Національні) в якісь приватні руки — складна парадигма законодавчих метаморфоз, а також рішень на Банковій", – зазначає автор.

Він вказує, що "національний" статус поки що є для багатьох закладів культури "охоронною грамотою". За його даними, зараз Мінкульт активно роз'яснює чиновникам Мінекономрозвитку наслідки непродуманих і непрорахованих різких приватизаційних кроків у сфері культури.

"У той же час не слід сподіватись і на манну небесну. Якщо маховик Міжнародного валютного фонду запущено, то жодними застереженнями і роз'ясненнями ніхто не відбудеться", – підсумовує автор.