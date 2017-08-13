МЭРТ хочет приватизировать киностудию Довженко и Национальный цирк - СМИ

В перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годов, вошли ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Как пишет "Зеркало недели", сейчас указанный перечень насчитывает всего 893 госпредприятий, однако впоследствии их количество возрастет почти до 4 тысяч.

"По нашей творческой линии в звонком ряду таких предприятий, например, Национальный цирк Украины (и еще шесть украинских цирков). А также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов", - говорится в статье.

"Цирковой палитра" объектов, подлежащих приватизации, по словам автора, еще более впечатляющая: Харьковский цирк им. Ф. Яшина, Днепропетровский цирк, Одесский цирк, Криворожский цирк, Львовский цирк и др.

Автор указывает, что приватизация - это одно из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с МВФ. При этом, приватизация объектов с национальным статусом является юридически и политически сложным процессом.

"По информации DT.UA из разных источников в Минкульте и Госкино, передача таких ценностей, как Киностудия им. Довженко или Цирк на Победе (оба Национальные) в какие-то частные руки - сложная парадигма законодательных метаморфоз, а также решений на Банковой", - отмечает автор.

Он указывает, что "национальный" статус пока является для многих учреждений культуры "охранной грамотой". По его данным, сейчас Минкульт активно разъясняет чиновникам Минэкономразвития последствия непродуманных и непросчитанных резких приватизационных шагов в сфере культуры.

"В то же время не следует надеяться и на манну небесную. Если маховик Международного валютного фонда запущен, то никакими оговорками и разъяснениями никто не отделается", - заключает автор.