Лукашенко скаржиться на "негативну динаміку" з Росією

У відносинах Білорусі з Російською Федерацією наразі спостерігається негативна динаміка.



Про це в ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає LIGA.net.



За його словами, обидві сторони "багато втратили на багатьох напрямках".



"У нас є велика перед суспільством заборгованість за договором про Союзну державу. Ми багато втратили на багатьох напрямках. Але найстрашніше полягає в тому, що у деяких питаннях ми допускаємо відкат", – cказав Лукашенко.



Президент Білорусі висловив розчарування тим, що Росія посилила прикордонний контроль.



"Ми пишалися тим, що у нас рівні права для росіян і білорусів. Сьогодні вже починаємо дуркувати на кордоні, прикордонників росіяни вивели на кордон, митники починають поводитися незрозуміло як, блокують товари", – сказав він.



"Люди з третіх країн лише через міжнародні пункти пропуску – тобто недовіра вже є до нас. В цьому серйозна небезпека, ми починаємо відкочуватися", – додав Лукашенко.

21 липня під час візиту до України глава Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що територія його країни ніколи не буде використана для агресивних дій проти України.

Водночас президент Білорусі раніше заявляв про "блискучі стосунки" із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Лукашенко зазначав, що готовий стати з Путіним "спиною до спини і відстрілюватись".