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У МЕРТ пояснили, що буде із кіностудією Довженка

Понеділок, 14 серпня 2017, 13:18
У МЕРТ пояснили, що буде із кіностудією Довженка

Наміри держави щодо продажу кіностудії ім.О. Довженка мають довгострокову перспективу.  

Про це стало відомо із роз’яснень, які "Українська правда" отримала у міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Так, перший заступник міністра Максим Нефьодов зазначив, що держава має довгостроково позбавитись всього нестратегічного майна. Він наголосив, що для приватизації кіностудії Довженка потрібно змінити законодавство, оскільки студія має статус національної.

"Так, для цього треба багато змін до різного законодавства", - зауважив Нефьодов.

У прес-службі МЕРТу пояснили, що кіностудію Довженка включено до стратегічного документу, так званого "тріажу" (у цьому контексті: сортування держпідприємств – УП). "Це свого роду бачення, як ми будемо у довгостроковій перспективі поводитися із державними підприємствами", - заявили у прес-службі.

Там зауважили, що оскільки кіностудія Довженка має статус національної, то для її приватизації потрібно пройти зміну законодавства, тобто найближчим часом її не можна виставити на приватизацію. Однак, це не означає що держава відмовиться від приватизації кіностудії.

"В основу "тріажу" було покладено ідею, що є функції, які повинна виконувати держава, а є функції, які не є для неї властивими, зокрема утримання та управління цирками чи іншими закладами культури, за винятком окремих знакових об’єктів", - повідомили у прес-службі МЕРТу.

Як відомо, раніше "Дзеркало тижня" повідомило, що до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшла низка українських державних цирків і кіностудій, зокрема – Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка.

У Мінкульті заявили, що не планують найближчим часом вносити пропозиції стосовно приватизації державних циркових і кінопідприємств, а кіностудію Довженка не можна приватизувати взагалі, оскільки вона має статус національної.

Тетяна Кусок, УП

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Теми: кіноМінекономіки
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