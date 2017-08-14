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В МЭРТ объяснили, что будет с киностудией Довженко

Понедельник, 14 августа 2017, 13:18
В МЭРТ объяснили, что будет с киностудией Довженко

Намерения государства о продаже киностудии им.О. Довженко носят долгосрочную перспективу.

Об этом стало известно из разъяснений, которые "Украинская правда" получила в министерстве экономического развития и торговли.

Так, первый заместитель министра Максим Нефедов отметил, что государство в перспективе должно избавиться от всего нестратегического имущества. Он отметил, что для приватизации киностудии Довженко нужно изменить законодательство, поскольку студия имеет статус национальной.

"Да, для этого нужно много изменений в разное законодательство", - отметил Нефедов.

В пресс-службе МЭРТа объяснили, что киностудия Довженко включена в стратегический документ, так называемый "триажа" (в этом контексте: сортировка госпредприятий - УП). "Это своего рода видение, как мы будем в долгосрочной перспективе обращаться с государственными предприятиями", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что поскольку киностудия Довженко имеет статус национальной, то для ее приватизации нужно изменить законодательство, то есть в ближайшее время ее нельзя выставить на приватизацию. Однако, это не значит, что государство откажется от приватизации киностудии.

"В основу "триажа" была положена идея, что есть функции, которые должно выполнять государство, а есть функции, которые ему несвойственны, в частности содержание и управление цирками или другими учреждениями культуры, за исключением отдельных знаковых объектов", - сообщили в пресс-службе МЭРТа.

Как известно, ранее "Зеркало недели" сообщило, что в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годы, вошел ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

В Минкульте заявили, что не планируют в ближайшее время вносить предложения по приватизации государственных цирковых и кинопредприятий, а киностудию Довженко нельзя приватизировать вообще, поскольку она имеет статус национальной.

Татьяна Кусок, УП

Темы: киноМинэкономики
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