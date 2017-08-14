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Турчинов: Украина не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею

Понедельник, 14 августа 2017, 15:11
Турчинов: Украина не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею

Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию американского издания The New York Times.

Он отметил, что Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Турчинов назвал публикации в иностранных СМИ о передаче "Южмаш" ракетных технологий Северной Корее неправдивой информацией.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - сказал Турчинов.

Он отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".

"Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой все больше становится похожим на северокорейский", - отметил Турчинов, добавив, что с начала агрессии РФ против Украины в 2014 году "Украина полностью прекратила поставки оружия, военной техники и военных технологий в Россию".

"Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

Как известно, The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

Издание пишет, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.

Украинская правда

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Темы: КНДРТурчинов
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