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За військову агресію проти України засуджено 9 росіян – ГПУ

Понеділок, 14 серпня 2017, 15:46

За результатами розслідування гібридної війни РФ проти України на цей час українські суди засудили вже 9 громадян Росії, серед яких 3 військових.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Загалом за вчинення вказаних злочинів притягнуто до кримінальної відповідальності 89 осіб, у тому числі 43 громадянина РФ, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва ЗС РФ (міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його перший заступник - начальник ГШ ЗС РФ В. Герасимов та ще 9 генералів). Указаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання.

Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 100 томів (з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно").

Як повідомлялося, Головна військова прокуратура України майже завершила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ.

Згідно висновків слідства, єдиною причиною, що призвела до Іловайської трагедії, є вторгнення збройних сил Росії в Україну та вчинення ними воєнних злочинів.

Українська правда

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Теми: АТОРосіяДонбассуд
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