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За военную агрессию против Украины осуждены 9 россиян - ГПУ

Понедельник, 14 августа 2017, 15:46

По результатам расследования гибридной войны РФ против Украины в настоящее время украинские суды осудили уже 9 граждан России, среди которых 3 военных.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В суд направлен 41 обвинительный акт относительно 45 человек. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - говорится в сообщении.

Всего за совершение указанных преступлений привлечены к уголовной ответственности 89 человек, в том числе 43 гражданина РФ, среди которых 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (министр обороны РФ Сергей Шойгу, его первый заместитель - начальник ГШ ВС РФ В . Герасимов и еще 9 генералов). Указанные лица объявлены в розыск, судом дано разрешение на их задержание.

Объем материалов уголовного производства составляет более 1100 томов (из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно").

Как сообщалось, Главная военная прокуратура Украины почти закончила расследование нападения на украинских военных под Иловайском в 2014 году, когда были убиты 366 бойцов ВСУ.

Согласно выводам следствия, единственной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, было вторжение вооруженных сил России в Украину и совершение ими военных преступлений.

Украинская правда

Темы: АТОРосcияДонбасссуд
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