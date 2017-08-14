Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" шукає пасажирів, які їхали в одеському "Інтерсіті" стоячи

Понеділок, 14 серпня 2017, 16:09

"Укрзалізниця" просить пасажирів поїзда "Інтерсіті+" №764 Одеса – Дарниця, які 13 серпня змушені були стояти в поїзді через брак місць, звернутися в залізничні каси за компенсацією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Загалом кошти вже отримали 44 пасажири цього поїзда у залізничних касах Одеси, Жмеринки, Києва та Вінниці.

"ПАТ "Укрзалізниця" звертається до пасажирів, яким 13 серпня під час подорожі у поїзді №764 Одеса – Дарниця не було надано місця, з проханням звернутися до кас повернення на вокзалах (на вокзалах, де відсутні окремі каси повернення, – до будь-якої квиткової каси) для отримання відшкодування. У разі виникнення будь-яких питань чи непорозумінь просимо звертатися  за номером: (044) 465-30-90", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 13 серпня у неділю через технічну несправність швидкісного поїзда "Інтерсіті" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу №764 у 9-вагонній комплектації за маршрутом "Одеса – Київ (Дарниця)" вирушив поїзд цього ж виробника на локомотивній тязі у 5-вагонній комплектації, через це частина пасажирів змушені були їхати стоячи.

Українська правда

Теми: ОдесаУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Одеса
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: